Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğüne polis baskını - Son Dakika

Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğüne polis baskını

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadan gerçekleştirilen düğünde 10 kişiye para cezası uygulandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadan gerçekleştirilen düğünde 10 kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir düğün salonunda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı istihbaratını alan ekipler, mekana baskın düzenledi.

İşletme sahibi, orkestra sorumlusu ve 8 kişiye toplam 11 bin 250 lira ceza uygulayan ekipler, dı.

İşletmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, polisin geldiğini gören bazı kişilerin pistte dans edenleri uyardığı görülüyor.

Görüntüye ayrıca ekiplerin salona girmesiyle dans edenlerin, masalarına oturmak için koşuşturması da yansıyor.

Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğüne polis baskını
Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğüne polis baskını
Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğüne polis baskını
Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğüne polis baskını

Para Cezası, Tarsus, Mersin, Düğün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 16:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğüne polis baskını - Son Dakika

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