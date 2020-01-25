Mersin'de küçük kıza cinsel istismarda bulunun 4 şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de küçük kıza cinsel istismarda bulunun 4 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de küçük kıza cinsel istismarda bulunun 4 şahıs tutuklandı

6 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 4 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de küçük kıza cinsel istismarda bulunun 4 şahıs tutuklandı, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 4 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Alınan bilgiye göre, Mut ilçesinde S.U. (14) isimli kız çocuğu, gece A.E., Ç.Y.I., U.N.Y. ve M.T.Ş. isimli şahıslar tarafından Ç.Y.I. isimli şahsın dedesinin evinde alkol içirildiğini ve gecenin devamında, şüpheliler tarafından cinsel istismara uğradığını beyan ederek şikayetle bulundu. S.U. isimli kız çocuğu, yaşının küçük olması sebebiyle Mersin Çocuk İzleme Merkezine sevk edilerek burada ifadesi alındı.


Ardından mağdur S.U.'nun Mersin Adli Tıp Kurumunca iç beden muayenesi yapılarak alınan ifadeler doğrultusunda Mut Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine adı geçen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.


Jandarma tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınan şahıslar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak Silifke Cezaevine gönderildi. - MERSİN

Mersin, Mut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:31 Kaynak: İHA
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