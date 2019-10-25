Son Dakika Haberleri: Mersin'de kullanılmayan binada çökme
Son Dakika Güncel Mersin'de kullanılmayan binada çökme

Mersin'de kullanılmayan binada çökme

27 dakika önce

Mersin'de sit alanı olarak belirlenen ve kullanılmayan 2 katlı binada çökme meydana geldi.

Mersin'de kullanılmayan binada çökme, System.String[]

Mersin'de sit alanı olarak belirlenen ve kullanılmayan 2 katlı binada çökme meydana geldi.

Merkez Akdeniz ilçesi Cami Şerif Mahallesi Cemal Paşa Mahallesi'nde 2 katlı kullanılmayan eski bir binanın üst katı çöktü.

Çökmenin etkisiyle caddede moloz yığını oluştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik tedbiri alırken Akdeniz Belediyesine bağlı ekipler de caddede biriken tahta ve taş yığınını temizledi.

Olayda ölen ve yaralanan olmazken ekipler binada koruma tedbirleri için çalışma başlattı.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yalçın Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çökmenin olduğu binanın eski ve tescilli olduğunu söyledi.

Yaşanan olay sonrasında belediye ekiplerinin hemen müdahalede bulunduğunu dile getiren Erdem, "Bir çökme yaşandı. Can kaybı ve yaralanma olmadı. Enkaz yerinden kaldırıldı. Böyle sıkıntıların yaşanmamasını diliyoruz. Sit alanı olduğu için bu tür binalarda koruma tedbirleri alıyoruz. Koruma tedbirleri belediyemiz tarafından yapıldı. Şu an yine gerekli tedbirleri alacağız. Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekle getireceğiz." diye konuştu.

Akdeniz, Mersin, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğla'nın Dalaman açıklarında peş peşe 2 deprem oldu
Rusya'dan Soçi'deki zirvenin detaylarına ilişkin açıklama: Erdoğan ve Putin 2,5 saat baş başa görüştü İstanbul Havalimanı'nda yanan polis aracının hasarını kim karşılayacak? 24 yaşındaki gencin bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 13:23:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de kullanılmayan binada çökme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]