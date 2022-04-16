Mersin'de muz kolileri içerisine gizlenmiş 258 kilo kokain ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de muz kolileri içerisine gizlenmiş 258 kilo kokain ele geçirildi

16.04.2022 13:59
Mersin'de muz kolileri içerisine gizlenmiş 258 kilo kokain ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, deniz yoluyla Mersin'e getirilen bir konteynerdeki muz kolileri içerisine gizlenmiş 258 kilogram kokain ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, deniz yoluyla Mersin'e getirilen bir konteynerdeki muz kolileri içerisine gizlenmiş 258 kilogram kokain ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ekvator ülkesinden temin edilen uyuşturucunun deniz yoluyla Mersin'e getirilerek buradan yurt içinde piyasaya sürülmek üzere sevk edileceği belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen yük gemisini takibe alan ekipler, gemiyi Ekvator'dan Mersin'e kadar izledi. Geminin limana ulaşması ve üstündeki konteynerleri antrepoya indirmesinin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, muz yüklü konteynerlerde arama yaptı. Yapılan aramada bir konteyner içerisindeki muz kolileri arasına gizlenmiş 258 kilogram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili konteynerin bağlı bulunduğu firma yetkilileriyle ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

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Jandarma, Ekvador, Kokain, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de muz kolileri içerisine gizlenmiş 258 kilo kokain ele geçirildi - Son Dakika


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