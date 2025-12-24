Mersin'de Onkoloji ve Engellilere Psikolojik Destek - Son Dakika
Mersin'de Onkoloji ve Engellilere Psikolojik Destek

24.12.2025 16:27
Akdeniz Belediyesi, onkoloji hastaları ve engellilere evlerinde ücretsiz psikolojik destek sağlıyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde onkoloji hastalarına ve engellilere ücretsiz psikolojik destek sağlanıyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görevli uzmanlar, onkoloji hastaları ve engelli bireyleri evlerinde ziyaret ediyor.

Psikolojik destekle ihtiyaç sahibi bireylerin kaygı ve stresle baş etme becerilerinin geliştirilmesine, depresif belirtilerin azaltılmasına ve öz güvenin desteklenmesi katkı sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen uzman psikolog Günay Duygu Ateş, fiziksel hastalıklar ve engelliliğin bireylerin hayatında ciddi değişimlere yol açabildiğini belirtti.

Bu süreçte yaşanan belirsizliğin, kaygının ve stresin, ruhsal dayanıklılığı olumsuz etkilediğini ifade eden Ateş, şunları kaydetti:

"Bizler bireysel görüşmelerle, danışanlarımızın duygusal dayanıklılığını güçlendirmeyi, hastalık ve engellilik sürecine uyumlarını desteklemeyi ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyoruz. Psikolojik destek, tedavi sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır." ???????

Kaynak: AA

