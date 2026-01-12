Mersin'de otomobil çaya düştü, sürücü kurtarıldı

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde kontrolden çıkarak, çaya düşen otomobilin sürücü M.İ., mahsur kaldığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Çilek Mahallesi Deliçay'da meydana geldi. M.İ. idaresindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Deliçay'a düştü. Kazanın ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran sürücü, çaydaki debinin yükselmesi nedeniyle güvenli bir noktaya geçerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, paletli iş makinesi desteğiyle M.İ.'yi mahsur kaldığı yerden kurtardı. M.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,