Mersin'de otomobil Karayolları aracına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Kazada, Karayolları aracındaki Abdurrahman Kavrak (61 ve Recep Bahşiş (31) ile otomobildeki Nadide Ş. (22) ve Nadide Y. (20) yaralandı.

Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?