Son Dakika Haberleri: Mersin'de parklar renkleniyor
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Mersin'de parklar renkleniyor

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'i kent estetiği açısından gerçek bir Akdeniz kenti yapmak için çalışıyor.

Mersin'de parklar renkleniyor, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'i kent estetiği açısından gerçek bir Akdeniz kenti yapmak için çalışıyor.

Mersin'de mevsime özel çiçek dikme çalışmaları ile kenti rengarenk bitkilerle donatan Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarına uygun peyzaj çalışmaları ile yazın havasını Mersinlilere doyasıya yaşatmayı amaçlıyor. Marina Göbeği, Hilton Kavşağı, Kuvayı Milliye Anıt Katlı Kavşağı, Demokrasi Kavşağı, Tulumba Kavşağı, Taş Bina önü, Atatürk Caddesi ve Özgürlük Anıtı ekipler tarafından begonya mine, limoni selvi, mandavilla, ateş böceği, tagates, rovelya, kadife çiçeği, sardunya, scas, gold taflan ve petunya gibi birbirinden güzel çiçeklerle süslendi.100 bin adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştiren ekiplerin yaptığı çalışmalar ise vatandaşların beğenisini topluyor. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:26 Kaynak: İHA
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