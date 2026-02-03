Mersin'de Plakasız Araçla Ceza Kesildi

Mersin'in Aydıncık ilçesinde otomobilinde standart dışı değişiklikler yapan ve trafiğe plakasız çıkan sürücüye 32 bin 591 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekiplerince ilçe genelinde denetim yapıldı.

Denetim kapsamında, otomobilinde mevzuata aykırı egzoz ve standart dışı süspansiyon sistemi bulunan ayrıca tescilli otomobili plakasız kullanan sürücü H.G'ye 32 bin 591 lira ceza kesildi.

Otomobil trafikten men edildi.

Ekiplerin denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.