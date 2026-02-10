Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin refüje çarpıp devrilmesi sonucu ağır yaralan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Reşadiye Mahallesi Şehit Ayhan Bozpınar Caddesi'nde dün kullandığı motosikletin refüje çarptıktan sonra devrildiği kazada ağır yaralanan Mikail Lafatan (27), tedavi gördüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Lafatan'ın cenazesi, morga kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?