Mersin'de Sağanak Yağışlar Su Taşkınları Yarattı

(MERSİN) - Mersin Valiliği, etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldiğini, 134 ihbar alındığını ve 51 ev ile işyerinin etkilendiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yağışlara bağlı taşkınlar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 134 ihbar ulaştı. İlgili kurumlar tarafından 509 araç ve 1142 personelle sahada müdahale çalışmaları yürütüldü. İl AFAD Merkezi ile Mezitli İlçe AFAD Merkezi faaliyete geçirilirken, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında afet gruplarının çalışmalarını eşgüdüm içinde sürdürdüğü kaydedildi.

Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde 30.01.2026 tarihinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları meydana gelmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre yağışların yer yer kuvvetli olduğu görülmüş, meydana gelen taşkınlarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Yağışlara bağlı taşkınlar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezimize toplam 134 ihbar ulaşmış; ilgili tüm kurumlarımız tarafından 509 araç ve 1.142 personel ile sahada müdahale faaliyetleri yürütülmüştür. İl AFAD Merkezi ile Mezitli İlçe AFAD Merkezi faaliyete geçirilmiş; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili afet gruplarınca ihbarlara yönelik çalışmalar eşgüdüm içinde sürdürülmektedir.

İlk belirlemelere göre 51 ev ve işyeri ile 8 araç su taşkınlarından etkilenmiş olup, herhangi bir noktada mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Erdemli ilçesi Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde aşırı yağış nedeniyle mahsur kalan 11 vatandaşımız ile Doğusandal Mahallesinde dere yatağında mahsur kalan 1 vatandaşımız ekiplerimizce ivedilikle kurtarılmış; vatandaşlarımızın genel sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. Doruklu Mahallesinde su taşkınından etkilenen 1 ev ve 1 ahırda yapılan incelemelerde 2 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlenmiştir.

Yağışlardan tarım alanları da etkilenmiş; yapılan ilk tespitlere göre Erdemli Deresi çevresindeki limon bahçeleri ile Akdeniz ilçemizde bulunan bazı tarım seralarının zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Anamur, Bozyazı, Erdemli, Mezitli ve Silifke ilçelerinde meydana gelen küçük çaplı heyelan ve kaya düşmelerine ekiplerimizce müdahale edilmiş, ulaşım güvenli şekilde sağlanmıştır.

Meteorolojik değerlendirmelere göre; ilimizde 31.01.2026 Cumartesi günü de yağışların etkili olması beklenmektedir. Yağışların, Aydıncık, Anamur ve Bozyazı ilçelerimizde sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli, diğer ilçelerimizde ise sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması öngörülmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, olası olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri büyük önem taşımaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."