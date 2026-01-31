Mersin'de Sağanak Yağışlar Su Taşkınları Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin'de Sağanak Yağışlar Su Taşkınları Yarattı

31.01.2026 01:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de sağanak yağışlar sonucu 134 ihbar alındı, 51 ev ve işyeri etkilendi, can kaybı yok.

(MERSİN) - Mersin Valiliği, etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldiğini, 134 ihbar alındığını ve 51 ev ile işyerinin etkilendiğini açıkladı.

Mersin Valiliği, il genelinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları yaşandığını duyurdu. Yapılan ilk değerlendirmelere göre yağışların yer yer kuvvetli olduğu belirtilirken, olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yağışlara bağlı taşkınlar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 134 ihbar ulaştı. İlgili kurumlar tarafından 509 araç ve 1142 personelle sahada müdahale çalışmaları yürütüldü. İl AFAD Merkezi ile Mezitli İlçe AFAD Merkezi faaliyete geçirilirken, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında afet gruplarının çalışmalarını eşgüdüm içinde sürdürdüğü kaydedildi.

Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde 30.01.2026 tarihinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları meydana gelmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre yağışların yer yer kuvvetli olduğu görülmüş, meydana gelen taşkınlarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Yağışlara bağlı taşkınlar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezimize toplam 134 ihbar ulaşmış; ilgili tüm kurumlarımız tarafından 509 araç ve 1.142 personel ile sahada müdahale faaliyetleri yürütülmüştür. İl AFAD Merkezi ile Mezitli İlçe AFAD Merkezi faaliyete geçirilmiş; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili afet gruplarınca ihbarlara yönelik çalışmalar eşgüdüm içinde sürdürülmektedir.

İlk belirlemelere göre 51 ev ve işyeri ile 8 araç su taşkınlarından etkilenmiş olup, herhangi bir noktada mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Erdemli ilçesi Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde aşırı yağış nedeniyle mahsur kalan 11 vatandaşımız ile Doğusandal Mahallesinde dere yatağında mahsur kalan 1 vatandaşımız ekiplerimizce ivedilikle kurtarılmış; vatandaşlarımızın genel sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. Doruklu Mahallesinde su taşkınından etkilenen 1 ev ve 1 ahırda yapılan incelemelerde 2 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlenmiştir.

Yağışlardan tarım alanları da etkilenmiş; yapılan ilk tespitlere göre Erdemli Deresi çevresindeki limon bahçeleri ile Akdeniz ilçemizde bulunan bazı tarım seralarının zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Anamur, Bozyazı, Erdemli, Mezitli ve Silifke ilçelerinde meydana gelen küçük çaplı heyelan ve kaya düşmelerine ekiplerimizce müdahale edilmiş, ulaşım güvenli şekilde sağlanmıştır.

Meteorolojik değerlendirmelere göre; ilimizde 31.01.2026 Cumartesi günü de yağışların etkili olması beklenmektedir. Yağışların, Aydıncık, Anamur ve Bozyazı ilçelerimizde sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli, diğer ilçelerimizde ise sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması öngörülmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, olası olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri büyük önem taşımaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Sağanak Yağışlar Su Taşkınları Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Burkina Faso’da tüm siyasi partiler feshedildi Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump’tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın

00:38
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim
00:12
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
23:25
ABD basını: Trump, İran’a pazar sabahı saldırı emri verebilir
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir
22:11
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
22:03
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 02:05:45. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Sağanak Yağışlar Su Taşkınları Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.