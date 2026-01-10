Mersin'de Sopa ile Tehdit Eden Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
Mersin'de Sopa ile Tehdit Eden Şahıs Tutuklandı

10.01.2026 12:44
Mersin'de başka bir sürücüyü sopa ile tehdit eden kişi tutuklandı, 205 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Mersin'de trafikte yaşanan olayda aracından inen başka bir sürücüyü elindeki sopa ile tehdit eden şahıs yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli sürücünün yaralamalı kazaya da karıştığı öğrenilirken, ayrıca 205 promil alkollü olduğu, ehliyetine el konulup 14 bin 121 TL'de ceza kesildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, "Bir şahsın sopa ile aracından inerek arkasında bulunan sürücüyü tehdit etmesi olayı ile ilgili yapılan araştırmada araç sürücüsü H.A. yakalanarak göz altına alınmış olup çıkarıldığı adli makamlarca 'Silahla Tehdit ve Kara Ulaşım Hareketini Engelleme Suçları'ndan tutuklanmıştır. Bu olaydan sonra da yaralamalı trafik kazasına karıştığı ve 205 promil alkollü olduğu tespit edilen şüpheli H.A ya Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 14 bin 121 TL Trafik İdari Para Cezası uygulanmış ve sürücü belgesine alkollü araç kullanmaktan 6 ay el konulmuştur. Trafik kurallarına uymayan, kamu düzenini bozan ve vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atan hiçbir eyleme izin verilmeyecektir" denildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Mersin, Suç, Son Dakika

Mersin'de Sopa ile Tehdit Eden Şahıs Tutuklandı
