Mersin\'de Suç Örgütüne Operasyon: 38 Gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de 'Barış Turgut' organize suç örgütüne yönelik operasyonda 38 şüphelinin yakalandığını, aralarında elebaşının da bulunduğu 17 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonu sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; 'Barış Turgut' organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 38 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği tespit edilen 23 araca ve 5 yıl içinde toplam 10 milyar 761 milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konuldu. Organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik; tehdit ve baskı yaptıkları, 2 kasten yaralama olayına karıştıkları, iş yeri ve lavaş üreten kişilere karşı 10 kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

'SUÇ ÖRGÜTLERİNE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'

Operasyonlar sonucu; 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Elebaşının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 19'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Bakan Yerlikaya, "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine tahammülümüz yok. Huzuru tesis etmek için de yer, zaman ve mekan ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz" dedi.