İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında uygulama yapıldı.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Narkotik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de salça ve peynir bidonlarında 7 kilo 580 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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