Mersin'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
2 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 araç sürücüsü yaralandı.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 araç sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 33 DDE 94 plakalı otomobil, Akşemsettin
Mahallesi ile Kavaklı
Mahallesi'ni birbirine bağlayan caddede 33 NRS 96 kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüleri yaralandı.
Yaralı sürücüler ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:01 Kaynak: AA
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