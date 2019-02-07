Son Dakika Haberleri: Mersin'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Mersin'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

2 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 araç sürücüsü yaralandı.

Mersin'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 33 DDE 94 plakalı otomobil, Akşemsettin Mahallesi ile Kavaklı Mahallesi'ni birbirine bağlayan caddede 33 NRS 96 kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüleri yaralandı.

Yaralı sürücüler ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:01 Kaynak: AA

Kavaklı, Tarsus, Mersin, Güncel
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