Mersin'de trafik ışıklarında tartıştıkları hafif ticari aracın sürücüsünü darbettikleri görüntülenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi D-400 kara yolunda trafik ışıklarında 07 APY 775 plakalı otomobildeki kişilerin araçtan inip tartışmaya başladıkları 33 AZU 607 plakalı hafif ticari aracın sürücüsünü darbettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yürüttü.
Kimliği tespit edilen 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Trafik Tartışması: 5 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
