Mersin'de tüfekle vurularak yaralanan köpek tedavi edildi - Son Dakika

Mersin'de tüfekle vurularak yaralanan köpek tedavi edildi
30.11.2020 13:45
Mersin'in Tarsus ilçesinde, tüfekle vurularak yaralanan Paşa isimli köpek, Tarsus Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek sağlığına kavuştu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, tüfekle vurularak yaralanan Paşa isimli köpek, Tarsus Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek sağlığına kavuştu.
Kenzin Mahallesi'nde tüfekle vurulmuş halde bulunan Paşa, hayvanseverler tarafından Tarsus Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
Yapılan operasyonla vücuduna saplanan saçmalar çıkartılan Paşa, yapılan tedavisinin ardından kendisine bakan çocuğa teslim edildi.
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