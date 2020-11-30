Mersin'de tüfekle vurularak yaralanan köpek tedavi edildi - Son Dakika

Yapılan operasyonla vücuduna saplanan saçmalar çıkartılan Paşa, yapılan tedavisinin ardından kendisine bakan çocuğa teslim edildi.

Kenzin Mahallesi'nde tüfekle vurulmuş halde bulunan Paşa, hayvanseverler tarafından Tarsus Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

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