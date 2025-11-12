Mersin'de Üreticiye Küçükbaş Hayvan, Yem ve Güneş Paneli Desteği

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, üretime destek projesi "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim" kapsamında Erdemli, Silifke, Gülnar ve Mut ilçelerinde onlarca üreticiye küçükbaş hayvan, yem ve güneş paneli desteği verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmaya ve üretime destek projesi "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim", altıncı yılında da üreticilerle buluşmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde devam eden projede, Erdemli, Silifke, Gülnar ve Mut ilçelerinde gerçekleştirilen dağıtımlarla üreticiler; küçükbaş hayvan, yem ve güneş paneli desteklerini aldı.

Proje kapsamında bu yıla kadar 300 yetiştirici 7 bin 500 küçükbaş hayvan desteği alırken, tonlarca yem dağıtımı ile üreticinin üzerindeki mali yüklerin azaltılması sağlandı. Kalkınmada dönüşümü ve verimi esas alan proje aracılığıyla dağıtılan damızlık hayvanlardan 11 bin 728 baş doğum gerçekleşti. 2025 itibarıyla yapılan dağıtımlarla ise desteklerin; 360 üretici, 9 bin küçükbaş hayvan ve bin 440 ton yem miktarına ulaşması hedefleniyor.

Proje kapsamında sağlanan 1 yıllık aşı desteği ile üreticilerin ihtiyaçlarının her yönü göz önünde bulunduruluyor. İlçelerde gerçekleştirilen dağıtım törenleri aracılığıyla Erdemli'de 7 yetiştirici 175 küçükbaş hayvan ve 28 ton yem, Silifke'de 8 yetiştirici 200 küçükbaş hayvan ve 32 ton yem, Gülnar'da 5 yetiştirici 125 küçükbaş hayvan ve 20 ton yem, Mut'ta ise 5 yetiştirici 125 küçükbaş hayvan ve 20 ton yem alırken, 54 üretici de güneş paneli desteğinden faydalandı.

Kent genelinde ilçe ilçe devam eden dağıtımlarla yüzü gülen üreticiler, kendi işini kurmanın ilk adımını atarken hayvan popülasyonuna da katkı sağlıyor.

"Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yükünü hafifletiyor"

Proje kapsamında Gülnar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, kendisinin de bir veteriner çocuğu olduğu vurgusuyla hayvan yetiştiricilerinin yaşadığı zorlukları hassasiyetle karşıladıklarının altını çizdi. Önge, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, hayata geçirdiği projelerle üreticilerin yükünü hafiflettiğini ifade ederek, "Köylünün yanında olma konusunda yapılan her projede bizler de üreticinin yanında olacağız. Üreticimizin gerek hayvan yetiştiriciliğinde gerekse tarım üretiminde destekçisi olacağız" dedi.

"Yetiştiricilerimizi desteklemeye devam ediyoruz"

Gülnar'da gerçekleştirilen dağıtım töreninde üreticilere hitap eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, projenin planlı ve sürdürülebilir projelerin en somut örneklerinden biri olduğunu dile getirerek, projenin başarı ile 6'ncı yılına girdiğini belirtti. Projenin kat ettiği yola ilişkin konuşan Şahutoğlu, "2020 yılından bugüne kadar, 300 üreticimize destek verdik. Bu yıl ile beraber 360 üreticimize destek vermiş olacağız. Proje kapsamında her yıl 60 aile olmak üzere, her bir üreticimize 24 dişi 1 erkek olmak üzere toplam 25 küçükbaş hayvan, 4 ton yem ve bir yıllık aşı hizmeti sunuyoruz. Üretimin girdi maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yetiştiricilerimizi desteklemeye ve onların yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje ile Mersin ve ülke ekonomisine yaklaşık 20 bin küçükbaş hayvan katkısı sağlandığını hatırlatan Şahutoğlu, projenin Türkiye'de rol model alınması gerektiğini vurguladı. Projenin kendi içinde yarattığı verimli döngüyü anlatan Şahutoğlu, şunları söyledi:

"37,5 milyon lira Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinde kaldı"

"Proje kapsamında üreticiler, ilk 2 yıl kendilerine verilen hayvanlara bakarak sürülerini büyütüyor. Ardından, sürü popülasyonuna göre belirli sayıda hayvanı belediyeye geri teslim ediyorlar. 2020 ve 2021 yıllarında her yıl bin 500 küçükbaş hayvanın tamamını Mersin Büyükşehir Belediyemiz satın aldı. 2022 yılında 550 hayvan yetişti ve bunları üreticilerimizden topladık. 2023 yılında ise bin 200 hayvanı, daha önce destek verdiğimiz yetiştiricilerden topladık, 300 tanesini satın aldık. 2024 ve 2025 yıllarında da hayvanların tamamını yine önceki yıllarda destek verilen üreticilerden temin ettik. Bugünün piyasa koşullarına göre bin 500 küçükbaş hayvan için ödenmesi gereken yaklaşık 37,5 milyon lira, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinde kalmış oldu."

Proje, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaştırıyor

Mut ilçesinde düzenlenen dağıtım töreninde Büyükşehir'in ilçeye desteklerinin ilk günden itibaren sürdüğünü vurgulayan Mut, Gülnar Bal Üreticileri Birliği Başkanı Ayhan Keser ise "İlçemizde son zamanlarda küçükbaş hayvancılık ve arıcılık konusunda ciddi azalmalar vardı. Bunun için üreticimizin desteklenmesi gerekiyordu. Bu konuda Vahap Seçer Başkanım Türkiye'de ilk sıralarda olan bir hizmet veriyor" dedi.

İlçelerin ve mahallelerin üretimle yeniden canlandığını belirten Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bektaş Şenay da "Bu proje birlik, dayanışma, üretim ve sürdürülebilir kalkınma demektir. Köylümüzün emeğine değer vermek, hayvancılığı bilimsel temellerde desteklemek ve yerelde kalkınmayı büyütmek demektir. Mersin Büyükşehir Belediyemizin vizyonu, Mersin Veteriner Hekimler Odamızın bilgi birikimi sadece Mersin'e değil tüm Türkiye'ye örnek olacak bir model oluşturmuştur" ifadesini kullandı.

"Umudumu tamamen yitirdiğim bir anda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden arandım"

Gülnar'da yetiştiricilik ile uğraşan Şükrü Şahin, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in çiftçiye destek sözünün arkasında durduğunu vurgulayarak, desteklerden memnuniyetini dile getirdi. Yaşam koşullarını bu proje sayesinde iyileştirebileceğini belirten Şahin, "2022 yılında Büyükeceli'de çıkan bir yangında ahırımı, hazır yemimi ve ağaçlarımı kaybetmiştim. Yeniden hayvancılığa başlamak için elimde kalan az sayıdaki hayvanla üretim yapmaya çalışıyordum. Bu süreçte birçok projeye başvurdum ancak hiçbirinden olumlu sonuç alamadım. Umudumu tamamen yitirdiğim bir anda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden arandım. Hayvan ve yem desteği alabileceğim söylendiğinde büyük bir sevinç yaşadım. Bugün bana verilen 25 küçükbaş hayvan ve 4 ton yem, sıfırdan başlayan biri için çok büyük bir sermaye anlamına geliyor" diye konuştu.

Erdemli'de küçükbaş hayvan desteğinden faydalanan Elif Kurt, proje sayesinde çocuklarının geleceğini garanti altına almayı hedeflediğini belirterek, "Büyükşehir'den çok memnunum, her şeyde varlar. Mutlu ve huzurluyum. Mersin Büyükşehir Belediyesi hem tarıma ve hayvancılığa hem de evlerimize, çocuklarımıza çok güzel katkılar sunuyor" dedi.

Mut ilçesinin Ballı Mahallesi'nde yaşayan ve güneş paneli desteği alan Hasan Tufan ise "Ben küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Zor şartları olan çadırlarımızı Başkanımız Vahap Seçer sayesinde aydınlatıyoruz. Geçen sene hayvanları telef olan kişilerden biri benim. Güneş paneli sayesinde bir çadırın ışıldamasıyla hayatta kaldık" ifadelerini kullandı.