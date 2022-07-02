MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 10 GÖZALTI - Son Dakika
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MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 10 GÖZALTI

02.07.2022 11:34

MERSİN'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

MERSİN'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 10 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Merkez ve Tarsus ilçesinde yapılan operasyonda torbacı diye tabir edilen 10 sokak satıcısı gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 kilo 65 gram esrar, 115 sentetik hap, 210 gram bonzai, 11,40 gram metamfetamin, 7 kök hint keneviri, 2 hassas terazi ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 10 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 10 GÖZALTI - Son Dakika
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