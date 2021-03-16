Mersin'de vatandaşlar çocuk istismarını protesto etti - Son Dakika

Mersin'de vatandaşlar çocuk istismarını protesto etti

16.03.2021 15:27
Mersin'de vatandaşlar çocuk istismarını protesto etti, System.String[]

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde vatandaşlar, çocuk istismarını protesto etti.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde vatandaşlar, çocuk istismarını protesto etti. Vatandaşlar, 10 gün önce mahallede yaşandığı iddia edilen istismar olayının şüphelisinin tutuklanmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre, Kazanlı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 8 yaşındaki G.K., 5 Mart'ta oyun oynadığı sırada, komşuları olduğu iddia edilen K.K. isimli şahıs tarafından balık yemeye davet edildi. İddiaya göre şüpheli, çocuğa burada istismar girişiminde bulundu. Çocuğun bağırmasıyla bölgeye giden babası ve ağabeyi çocuğu kurtarırken, şüpheli şahıs ise kendini eve kilitledi. Bölgeye gelen polisler tarafından evden zorla çıkartılan şahıs, karakola götürüldü. Ailenin şikayeti üzerine savcılığa sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün mahalle meydanında bir araya gelen vatandaşlar, olayın şüphelisinin tutuklanmasını istedi. Çocuğun ailesinin de katıldığı eylemde tepkilerini dile getiren vatandaşlar, çocuk istismarcılarının gerekli cezayı almasını talep etti. Burada konuşan baba Ahmet Kıvılcım, çocuklara istismara hayır dediklerini belirterek, "Yetkililere sonuna kadar güveniyorum. Her şey gözümün önünde oldu. Bir baba olarak sesleniyorum. Herkesi elini vicdanına katsın ve bu cezasız kalmasın. Adaletten bu kişilere gerekli cezayı vermesini istiyoruz. Karşı taraf bize ev, araba teklif etti. Bizim namusumuzu kimse parayla satın alamaz. Biz namusumuz, şerefimiz için yaşıyoruz, bunun için de ölürüz. Herkese güvenim sonsuz. Bütün çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuğum şu anda erkek gördü mü kaçıyor, psikolojisi bozuldu. Bu şahsın tutuklanmasını istiyoruz" dedi.

Kadınlar adına konuşan Ayşegül Göçmen ise, istismarın çocuğun çığlığıyla fark edildiğini belirterek, "Bizler biliyoruz ki çocukların korunması, tüm yetişkinlerin ortak sorumluluğudur. Bizler kendi mahallemizde rahat rahat gezmek istiyoruz. Kapımızın önüne rahatlıkla salıverdiğimiz çocuklarımızın güvenli, sağlıklı bir mahallede büyümesini istiyoruz. Bizler Kazanlı'da yaşayan insanlar olarak ne çocukların istismara maruz bırakılmasını ne de kadınların erkek şiddetini yaşamalarını kabul ediyoruz. Bizler buralı kadınlar, erkekler ve çocuklarız. Kazanlı bizim mahallemiz ve yaşadığımız mahallede şiddetin ve istismarın hiçbir türünün yaşanmasını istemiyoruz. Bunu yapan şahsın bir an önce tutuklanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından vatandaşlar dağıldı. - MERSİN

Mersin'de vatandaşlar çocuk istismarını protesto etti
Mersin'de vatandaşlar çocuk istismarını protesto etti
Mersin'de vatandaşlar çocuk istismarını protesto etti
Mersin'de vatandaşlar çocuk istismarını protesto etti
Mersin'de vatandaşlar çocuk istismarını protesto etti

Protesto, Akdeniz, Kazanlı, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de vatandaşlar çocuk istismarını protesto etti - Son Dakika


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