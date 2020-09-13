Mersin'de yalnız yaşayan yaşlı adama belediyeden yardım eli - Son Dakika

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki Erol Ravan'a belediyeden yardım eli uzandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde tek odalı evde yaşayan Ravan'ın, kendi bakımını gerçekleştiremeyecek durumda olduğunu tespit etti.

Kronik rahatsızlıkları olan, bel ve ayaklarındaki sinir sıkışmasından dolayı yürüyemeyen Ravan'ın evde sağlık ve bakım hizmetlerini belediye ekipleri gerçekleştiriyor.

Ekipler, Ravan'a gereken tüm hizmetleri sağlayarak belediyenin aşhanesinden her gün sıcak yemek ulaştırılıyor.

Erol Ravan'a belirli aralıklarla ev temizliği, kişisel bakım, doktor muayenesi ve hemşire hizmetlerinin yanı sıra psiko-sosyal destekle fizyoterapi hizmeti de veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ravan, yalnız ve kimsesiz olduğunu belirterek yapılan yardımlardan dolayı ekiplere teşekkür etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmet Uzmanı Mustafa Karakuş da sosyal belediyecilik ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.