Mersin'de "Yeryüzü Pazarı" açıldı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, üretici ve tüketicilerin aracısız şekilde buluştuğu "Yeryüzü Pazarı" açıldı.

Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus Ziraat Odası ve Tarsus Slow Food Yeryüzü Pazarı Derneği iş birliğiyle Kubat Paşa Medresesi önünde açılan pazara çevre ilçelerden 67 üretici katıldı.

Üreticiler ile tüketicilerin aracısız bir şekilde buluştuğu pazarda, taze meyve, sebze, et ve süt ürünlerinin yanı sıra yöresel yemekler de yer alıyor.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dördüncü Yeryüzü Pazarı'nı Tarsus'ta açtıkları için büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Tarsus'un adını her platformda en iyi şekilde duyurabilmek için yoğun gayret gösterdiklerini ifade eden Koçak, "Bunlardan birisi de kaliteli, sağlıklı, doğal, temiz ve natürel ürünlerin satışa sunulduğu Yeryüzü Pazarı oldu. Şehrimizin, hayatın her alanında kalkınması ve tanıtılması için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek." dedi.

Pazarın ilçede her ayın 2. ve 4. pazar günü açılacağı bildirildi.