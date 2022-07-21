Mersin'deki cinayetle ilgili aranan zanlı Adana'da yakalandı - Son Dakika
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Mersin'deki cinayetle ilgili aranan zanlı Adana'da yakalandı

21.07.2022 16:33
Mersin'deki cinayetle ilgili aranan zanlı Adana'da yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili aranan 2 zanlıdan biri Adana'da gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili aranan 2 zanlıdan biri Adana'da gözaltına alındı.

Müslüm Başak'ın (34) Tömük Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde 26 Mayıs'ta öldürülmesiyle ilgili çalışma yürüten Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), firari D.T'nin (22) Adana'da saklandığı adresi tespit etti.

Jandarma ekipleri, polisin de desteğiyle adrese düzenlediği operasyonda D.T'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.T, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Firari zanlı M.M.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Müslüm, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'deki cinayetle ilgili aranan zanlı Adana'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'deki cinayetle ilgili aranan zanlı Adana'da yakalandı - Son Dakika
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