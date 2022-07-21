Müslüm Başak'ın (34) Tömük Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde 26 Mayıs'ta öldürülmesiyle ilgili çalışma yürüten Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), firari D.T'nin (22) Adana'da saklandığı adresi tespit etti.

Mersin 'in Erdemli ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili aranan 2 zanlıdan biri Adana 'da gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Müslüm, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'deki cinayetle ilgili aranan zanlı Adana'da yakalandı - Son Dakika

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