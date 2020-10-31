Mersin'deki patlamanın şüphelileri yakalandı - Son Dakika

MERSİN'de bir alışveriş merkezinin yakınındaki boş arazide meydana gelen patlamayla ilgili 1'i kadın, 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, patlayıcı maddeler ile düzenek yapmak için kullanılan elektronik cihaz ele geçirdi.

Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin yakınındaki boş arazide 11 Ekim günü patlama meydana geldi. Kaldırımda yürüyen bir kişi, elinden hafif yaralandı. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan polis, patlamaya zaman ayarlı ses bombasının neden olduğunu belirledi.