Mersin'deki Sel Felaketi Korku Dolu Anlarla Anlatıldı
Mersin'deki Sel Felaketi Korku Dolu Anlarla Anlatıldı

01.02.2026 12:48
Mersin'deki sel felaketinin etkileri büyüyor, vatandaşlar korku dolu anları paylaştı.

Mersin ve ilçelerinde cuma günü yaşanan sel felaketinin boyutu, her geçen gün daha da büyürken, felaketin simge görüntüsünü kaydeden vatandaş, yaşanan o korku dolu anları anlattı.

Mersin'de cuma günü etkili olan kuvvetli yağışların ardından kent genelinde sel ve taşkınlar meydana geldi. Bazı bölgelerde dere yataklarının taşmasıyla oluşan su birikintileri ve çamur, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağışların durmasının ardından su tahliyesi ve temizlik çalışmaları hızla başlatıldı.

Selin verdiği tahribat ise her geçen gün biraz daha büyüyor. Ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürerken, birçok aracın zarar gördüğü, sel sularına kapılan bazı araçların ise halen kayıp olduğu ortaya çıktı.

Korku dolu anlar cep telefonu kamerasında

Mersin'deki sel felaketinin simge görüntülerinin kaydedildiği merkez Mezitli ilçesinin kırsal bölgelerinden Doğlu Mahallesi'nde de hasar büyük. Selden çok sayıda araç ve evin etkilendiği bölgede tarım arazileri de büyük zarar gördü. Mahallede sel sularına kapılan 2 otomobilin halen kayıp olduğu, 2 motosikletin ise yapılan aramalar sonrası bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, yaşanan felaket sırasında korku dolu anları cep telefonu ile kaydeden Medet Güneri, yaşananları İHA muhabirine anlattı. Yaşanan yağışlar sırasında sel olacağını hissettiğini söyleyen Güneri, "Dere kenarında 30-40 tane araç vardı. Muhtarla birlikte onları kaldırttık, en son 2 araç kaldı. O sırada sel geldi. Ne yapacağımızı bilemedik. Canın yanınca 'ana' dersin, korkunca 'Rabbim' dersin. Ben de 'Rabbim' dedim. Çok büyük bir korku yaşadık. O arada o 2 araç sele kapıldı. O kadar çok bağırarak uyardım ki, eğer sürücüler araca binseydi selle birlikte onlar da gidecekti" dedi.

Aracı sel sularına kapılan Burak Şahin ise olaydan bir süre önce cuma namazı dolayısıyla camide olduklarını belirterek, "Baktık dere taşmaya başladı. Yetişebilirsek diye koştuk araçlara. Çalıştırdık, aracı geriye almak istedik ancak arkaya pislik dayanmış araba çıkmıyordu. Öne doğru kaymaya başlayınca biz arkadaşla kendimizi araçtan dışarıya attık ve kendimizi kurtardık" diye konuştu.

Kılıç, kendi aracının suda sürüklenerek bir eve takılıp kaldığını, yanındaki diğer aracın ise selde sürüklendiğini ve halen kayıp olduğunu söyledi.

Mahalle muhtarı Engin Kılıç da sel sırasında 2 aracın sürüklenip gittiğini, bir aracın ise hurdaya döndüğünü belirtti. Kayıp 2 motosikletin ise bulunduğunu ifade eden Kılıç, bazı tarım arazilerinin de zarar gördüğünü söyledi.

Felaketin bilançosu havadan görüntülendi

Öte yandan, Doğlu Mahallesi'nde sel sonrası oluşan hasar dron ile görüntülendi. Görüntülerde, taşan derenin çevrede bıraktığı tahribat, zarar gören tarım alanları ve selin izleri net bir şekilde yer aldı.

Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Medet Güneri'nin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, derenin debisinin yükseldiği anlar, suyun taşmasıyla yaşanan panik ve vatandaşların yüksek yerlere kaçışı görülüyor. Görüntülerde ayrıca iki kişinin araçlarını kurtarmaya çalıştığı, başarılı olamayınca araçtan inerek uzaklaştığı ve araçların sel sularına kapılarak sürüklendiği anlar yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

