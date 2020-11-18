Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Romantik Dönem Bestecileri" konserini Mersin Arkeoloji Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.
Konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde düzenlendi. Maske kontrolünden geçirilerek içeri alınan dinleyicilerin ateşleri ölçüldü.
Konserin solistliğini Işıl Aza, Gülin Dönmez, İpek İncekaş, Hakan Bölükbaşı ve Andrei Yevtushenko yaptı.
Anlatıcılığını Ayşin Alev Lal'in üstlendiği konserde, sanatçılara Julia Berk de piyanosuyla eşlik etti.
Yaklaşık bir saat süren etkinlikte çeşitli aryalar ve türkülerden oluşan dinletiler müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
Konser, dinleyicilerden alkış aldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Mersin Devlet Opera ve Balesi müzede 'Romantik Dönem Bestecileri' konseri verdi - Son Dakika