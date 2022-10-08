Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yalçın, Çamalan Orman İşletme Şefliği ile Taşobası, Kuşçular ve Gülek mahallelerindeki bakım ve saha çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Mustafa Yalçın, Çamalan, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin gündem haberi | Orman Bölge Müdürü Yalçın, Tarsus'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

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