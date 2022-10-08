Mersin gündem haberi | Orman Bölge Müdürü Yalçın, Tarsus'ta incelemelerde bulundu

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Tarsus'ta ağaçlandırma çalışmalarını inceledi.
Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yalçın, Çamalan Orman İşletme Şefliği ile Taşobası, Kuşçular ve Gülek mahallelerindeki bakım ve saha çalışmalarında incelemelerde bulundu.
Yalçın, işletme müdürü Muhammet Köse'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Yalçın, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdulkadir Yıldızbakan'ı ziyaret etti.
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