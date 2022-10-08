Mersin gündem haberi | Orman Bölge Müdürü Yalçın, Tarsus'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin gündem haberi | Orman Bölge Müdürü Yalçın, Tarsus'ta incelemelerde bulundu

08.10.2022 16:50
Mersin gündem haberi | Orman Bölge Müdürü Yalçın, Tarsus'ta incelemelerde bulundu

Mersin haberleri: Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Tarsus'ta ağaçlandırma çalışmalarını inceledi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Tarsus'ta ağaçlandırma çalışmalarını inceledi.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yalçın, Çamalan Orman İşletme Şefliği ile Taşobası, Kuşçular ve Gülek mahallelerindeki bakım ve saha çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Yalçın, işletme müdürü Muhammet Köse'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Yalçın, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdulkadir Yıldızbakan'ı ziyaret etti.

YORUMLAR
500
Ofisinde uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı Ofisinde uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı Mersin spor haberi: Mersin Büyükşehir Belediyesinden amatör spora destek Mersin spor haberi: Mersin Büyükşehir Belediyesinden amatör spora destek
Kaynak: AA

Mustafa Yalçın, Çamalan, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin gündem haberi | Orman Bölge Müdürü Yalçın, Tarsus'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:29 İtalya'daki dev maçta Milan, Juventus'u yıktı
21:18 Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş
21:19 Ahmet Davutoğlu'nun Erzurum Tanıtım Günleri'ne alınmamasına Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den tepki geldi
21:04 ABD polisi aracında yemek yiyen genci silahla yaraladı
20:51 Giresunspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Önce gol, sonra ofsayt, ardından da penaltı...
20:31 Tacikistan ve Belarus liderlerinden Rusya Devlet Başkanı Putin'e ilginç doğum günü hediyeleri
20:24 Filenin Sultanları ikinci turu Sırbistan yenilgisiyle tamamladı
20:14 2 aylık Mustafa bebeği annesi öldürmüş! Tutuklanan kadının ifadesi kan dondurdu
19:42 Southampton'ı farklı geçen Manchester City'nin istatistikleri göz kamaştırdı
19:13 Antalyaspor'a konuk olan Konyaspor puanı 90+6'da kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 22:07:11. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin gündem haberi | Orman Bölge Müdürü Yalçın, Tarsus'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement