Polis ekipleri kaza sonrası otomobili bırakıp kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. - MERSİN

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaza yapan otomobilin Kayseri 'den çalındığı ortaya çıktı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalınan otomobil Mersin'de Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kaza yapmış halde bulundu. Otomobilinin kazaya karıştığını öğrenen Sedat S., yılların birikimi olan aracının geçen hafta Cuma günü Kayseri'den çalındığını kaydederek, "Aracımı satıp çocuğuma düğün yapacaktım. Allah bildiği gibi yapsın aracımı çalanları" dedi.

Kaynak: İHA

Kayseri, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kaza yapan araç çalıntı çıktı, sahibi isyan etti - Son Dakika

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