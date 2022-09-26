Anamur Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İskele Mahallesi'nde oturan Abit ve Yeliz Satıcı çifti, yaklaşık 100 bin lira değerindeki altınlarını çöpe attıklarını fark etti.

Kaynak: AA

Anamur, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yanlışlıkla çöpe atılan 100 bin liralık altını sahibine ulaştıran belediye personeline teşekkür belgesi verildi - Son Dakika

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