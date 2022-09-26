Yanlışlıkla çöpe atılan 100 bin liralık altını sahibine ulaştıran belediye personeline teşekkür belgesi verildi - Son Dakika
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Yanlışlıkla çöpe atılan 100 bin liralık altını sahibine ulaştıran belediye personeline teşekkür belgesi verildi

26.09.2022 17:38
Yanlışlıkla çöpe atılan 100 bin liralık altını sahibine ulaştıran belediye personeline teşekkür belgesi verildi

Mersin'in Anamur ilçesinde Abit ve Yeliz Satıcı çiftinin yanlışlıkla çöpe yaklaşık 100 bin lira değerindeki altınları bulan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Ömer Yağ'a Belediye Başkanı Hidayet Kılınç tarafından teşekkür belgesi verildi.

Anamur Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İskele Mahallesi'nde oturan Abit ve Yeliz Satıcı çifti, yaklaşık 100 bin lira değerindeki altınlarını çöpe attıklarını fark etti.

ATIKLARI İNCELİYORDU

Çiftin yardım istemesi üzerinde belediye tarafından görevlendirilen Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Ömer Yağ, depolama alanındaki atıkları inceledi.

TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

Yağ'ın çöplerin arasında bulduğu altınlar sahibine teslim edildi. Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, tebrik ettiği personele teşekkür belgesi verdi.

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Kaynak: AA

Anamur, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yanlışlıkla çöpe atılan 100 bin liralık altını sahibine ulaştıran belediye personeline teşekkür belgesi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yanlışlıkla çöpe atılan 100 bin liralık altını sahibine ulaştıran belediye personeline teşekkür belgesi verildi - Son Dakika
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