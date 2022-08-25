Mersin'de kaçak kazı yaptıkları kuyuda zehirlenen 2 kişi öldü - Son Dakika
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Mersin'de kaçak kazı yaptıkları kuyuda zehirlenen 2 kişi öldü

25.08.2022 00:16
Mersin'de kaçak kazı yaptıkları kuyuda zehirlenen 2 kişi öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları kuyuda zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları kuyuda zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, A.U. (37), Hüsametli Mahallesi'nin Andız mevkisinde kazılan 15 metrelik kuyuya inen 2 arkadaşından haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kuyuya inen ekipler, Kemal Arslantaş (43) ve Ahmet Bulut'u (64) bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı Arslantaş ise ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arslantaş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerinin A.U'nun ifadesine başvurduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, metan gazından zehirlendiği bildirilen Arslantaş ve Bulut'un çıkarıldığı kuyudaki kaçak kazının, define aramak için yapıldığı iddia edildi.

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Mersin'de define aramak için kuyu kazan 2 arkadaş, gazdan zehirlenip öldü! Mersin'de define aramak için kuyu kazan 2 arkadaş, gazdan zehirlenip öldü! Define aramak için kuyu açan 2 kişi hayatını kaybetti Define aramak için kuyu açan 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de kaçak kazı yaptıkları kuyuda zehirlenen 2 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de kaçak kazı yaptıkları kuyuda zehirlenen 2 kişi öldü - Son Dakika
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