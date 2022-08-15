Tarsus'ta çiftçinin kayıp kazları telef olmuş halde bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çiftçinin kümesinden kaybolan 15 kaz, yolda telef olmuş halde bulundu.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yaramış Mahallesi'nde çiftçilik yapan M.N.K, kümesindeki kazların kaybolduğunu görünce çevrede araştırma yaptı.
Kara yolundaki incelemede 15 kazının telef olduğunu gören çiftçi, belediye ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, kazları topladıktan sonra yolda temizlik işlemi gerçekleştirdi.
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