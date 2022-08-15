20 yıllık eşi, efsane futbolcuya ihanet etti! Aldatıldığı kişi ise çok yakınından biri

Evde 9 eşiyle birlikte yaşayan adam, kendisini en çok zorlayan meseleyi paylaştı

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yaramış Mahallesi'nde çiftçilik yapan M.N.K, kümesindeki kazların kaybolduğunu görünce çevrede araştırma yaptı.

Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta çiftçinin kayıp kazları telef olmuş halde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.