DANA ETİ OLARAK SATILAN SUCUKTAN TAVUK ÇIKTI - Son Dakika
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DANA ETİ OLARAK SATILAN SUCUKTAN TAVUK ÇIKTI

10.08.2022 12:29

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki bir şarküteri dükkanında dana eti olarak satılan 10 kilo sucuğun içinden tavuk eti çıktı.

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki bir şarküteri dükkanında dana eti olarak satılan 10 kilo sucuğun içinden tavuk eti çıktı.

Tarsus Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda üretimi ve satışına yönelik saha denetimi yaptı. Ergenekon Mahallesi'ndeki bir şarküteri dükkanını denetleyen ekipler, etiketsiz ve dana eti olarak satışa sunulan 10 kilo sucuğu serolojik analize gönderdi. Sucuğun içinde tavuk eti bulunduğu tespit edildi. Söz konusu işletme hakkında işlem başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Tarsus Belediyesi, Zabıta, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DANA ETİ OLARAK SATILAN SUCUKTAN TAVUK ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: DANA ETİ OLARAK SATILAN SUCUKTAN TAVUK ÇIKTI - Son Dakika
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