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Mersin'in TEM otoyolunda yolcu otobüsü tıra çarptı! - Son Dakika

Mersin'in TEM otoyolunda yolcu otobüsü tıra çarptı!

09.02.2022 09:10

Mersin'in Tarsus ilçesi TEM Otoyolunda yolcu otobüsü, kaza yapan tıra çarptı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı.

Dün gece H.S.'nin kullandığı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle Karakütük mevkiinde kaza yaptı. Aşırı yağış ve sisin görüş açısını daralttığı bölgede, İzmir- Batman seferini yapan A.O.'nun kullandığı yolcu otobüsü, tıra çarptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Gece saat 03.30 sıralarında meydana gelen kaza sonucunda yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 acil, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi arama-kurtarma ekipleri ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 13 YARALI

Kazada tırda yolcu olarak bulunan M.H.S. isimli şahıs hayatını kaybetti. Her iki şoförün de aralarında olduğu 13 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Batman, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'in TEM otoyolunda yolcu otobüsü tıra çarptı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'in TEM otoyolunda yolcu otobüsü tıra çarptı! - Son Dakika
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