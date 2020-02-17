Mersin küle dönen tır'ı söndürmeye çalışan 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin küle dönen tır'ı söndürmeye çalışan 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Mersin küle dönen tır'ı söndürmeye çalışan 3 kişi yaralandı

17 dakika önce

Küle dönen TIR'ı söndürmeye çalışan 3 kişi yaralandıMERSİN'de, TIR'da elektrik kontağından çıkan yangını söndürmeye çalışan sürücü ve 2 kişi, yaralandı.

Küle dönen TIR'ı söndürmeye çalışan 3 kişi yaralandı

MERSİN'de, TIR'da elektrik kontağından çıkan yangını söndürmeye çalışan sürücü ve 2 kişi, yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi yakınlarındaki nakliye garajında Erdoğan Gökçe'nin kullandığı TIR, birden alev aldı. Durumu itfaiyeye bildiren Gökçe ve 2 kişi, bu sırada TIR'ı saran alevlere yangın tüpleri ile müdahale etti. Bu sırada Gökçe ve iki kişi, alevlerin sıçramasıyla yaralandı. Gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatılırken, 3 yaralı da sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından çevrdedeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemede, yangının TIR'daki elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

Mersin küle dönen tır'ı söndürmeye çalışan 3 kişi yaralandı

Erdoğan Gökçe, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:13 Kaynak: DHA
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