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Mersin Limanı'ndaki muz yüklü gemiden, 610 kilogram uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Mersin Limanı'ndaki muz yüklü gemiden, 610 kilogram uyuşturucu çıktı

Son Güncelleme: 27.10.2023 11:19

Mersin Limanı'nda yapılan aramada, muz yüklü konteynerde 610 kilogram kokain ele geçirildi. Ekipler olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin Limanı'nda muz yüklü konteynerde yapılan aramada, 610 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

EKVADOR'DAN GELMİŞ

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından deniz yoluyla Mersin Limanı'na uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 6 ay boyunca fiziki ve teknik takip yapan ekipler, Ekvador'dan Panama bandıralı gemiyle Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerlerde uyuşturucu madde olduğunu tespit etti.

Mersin Limanı'nda 610 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

MUZ KUTULARINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Gemi üzerinde risk analizi çalışması yapan ekipler, riskli konteynerleri gemiden indirerek 'x-ray' taramasından geçirdi. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından konteyner arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeği 'Anka'nın da dahil edildiği aramada, 33 muz kutusu içinde 530 paket halinde 610 kilogram kokain ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mersin Limanı'nda 610 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Limanlarımız yakın takibimizde. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Mersin Uluslararası Limanında yapılan aramada yasal yükü Muz olan konteynerde 610 kg kokain ele geçirdi.

Ekvador'dan gelecek olan muz kolilerinin içerisine kokain maddesinin yerleştirildiği istihbaratı alan Narkotik güçlerimiz, konteynerin uluslararası rotasını takip etti. Uyuşturucu madde Mersin Limanına geldiğinde NARKOGÜÇ operasyonu başlatıldı. Muz yükünü alacak firmanın sahibinin de aralarında olduğu 3 şüpheli şahıs yakalandı. Bu büyük operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin"

Mersin Limanı'nda 610 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Mersin, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Limanı'ndaki muz yüklü gemiden, 610 kilogram uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin Limanı'ndaki muz yüklü gemiden, 610 kilogram uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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