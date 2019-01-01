Mersin Mekke'nin Fethi Mersin'de Kutlandı
51 dakika önce
Mekke'nin fethi Mersin'de kutlandıMERSİN'de, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İl Temsilciliği'nce düzenlenen etkinlikte Mekke'nin fethinin 1388'inci yıldönümü kutlandı.
Mekke
'nin fethi Mersin
'de kutlandı
MERSİN'de, Anadolu Gençlik Derneği
(AGD) İl Temsilciliği'nce düzenlenen etkinlikte Mekke'nin fethinin 1388'inci yıldönümü kutlandı.
Kültür Merkezi'ndeki kutlama etkinliğine derneğin yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Beştepe
Millet Cami İmamı Ahmet Aybar tarafından okunan Kuran
'ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, babasının imamlık yaptığı camiinin müezzinliğini üstlenen down sendromlu Musa Alan (14), namazın öneminden söz etti.
Etkinlik Özcan Güneşdoğdu
ile Osman Gündüz
konseri ile sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:41 Kaynak: DHA
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