Mersin Sahte Plaka ile Hayvan Çaldığı İddia Edilen Zanlı Tutuklandı
1 saat önce
Sahte plaka ile hayvan çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandıMersin'de çalıntı plakaları taktıkları araçla, hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Sahte plaka ile hayvan çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı Mersin
'de çalıntı plakaları taktıkları araçla, hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı. Merkez Akdeniz
ve Toroslar
ilçelerinde art arda park halindeki araçlardan plaka ile küçükbaş hayvan hırsızlığı meydana geldi. Harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, 2 ilçedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden 2 kişinin çaldıkları plakaları kendi araçlarına takıp, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin K.I. ve A.Z. olduğu tespit edildi. İkili yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan K.I. tutuklanırken, A.Z. adli kontrol şartı konularak salıverildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:52 Kaynak: DHA
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