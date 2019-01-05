Son Dakika Haberleri: Mersin Sahte Plaka ile Hayvan Çaldığı İddia Edilen Zanlı Tutuklandı

Mersin Sahte Plaka ile Hayvan Çaldığı İddia Edilen Zanlı Tutuklandı

1 saat önce

Sahte plaka ile hayvan çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandıMersin'de çalıntı plakaları taktıkları araçla, hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Sahte plaka ile hayvan çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Mersin'de çalıntı plakaları taktıkları araçla, hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde art arda park halindeki araçlardan plaka ile küçükbaş hayvan hırsızlığı meydana geldi. Harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 ilçedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden 2 kişinin çaldıkları plakaları kendi araçlarına takıp, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin K.I. ve A.Z. olduğu tespit edildi. İkili yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan K.I. tutuklanırken, A.Z. adli kontrol şartı konularak salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:52 Kaynak: DHA

Mersin, Güncel
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