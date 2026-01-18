Mersin Spor, Manisaspor\'u Yendi

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Kerem Baki, Duhan Köyiçi
MERSİN SPOR: Olaseni 6, Cobbs 2, March 4, Leon Harun Apaydın 16, Cowan 22, Cruz 11, Ergi Tırpancı 4, White 13, Chassang 1
MANİSASPOR: Smith: 5, Pereira 16, Johnson 13, Yiğit Onan 12, Mintz 7, Altan Çamoğlu 8, Stevenson 8, Zemaitis 4, Martin 4, Buğra Çal
1'İNCİ PERİYOT: 19-25
DEVRE: 43-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-61
Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Mersin Spor, Manisaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı 81-77'lik skorla ev sahibi Mersin Spor kazandı.
