Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin temeli atıldı

20.01.2021 12:13
Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin temeli atıldı, System.String[]

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TÜİOSB) temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TÜİOSB) temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Tarsus ilçesinde 245 hektarlık alanda kurulacak bölgenin, temel atma törenine TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol katıldı.

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Balta, törende yaptığı konuşmada, tarımsal ürünlere yüksek teknolojiyle katma değer kazandırıp, dünya pazarlarına ihraç edecek fabrikaların yer alacağı alanda altyapı inşaatının başlamasından mutlu olduğunu belirtti.

İlk etapta 180 hektar alanda 70 sanayi parseli oluşturduklarını ve arazilerin büyük çoğunluğunu yatırımcılara tahsis ettiklerini ifade eden Balta, "Bu çalışmaların hemen ardından ihtiyaç duyulan altyapı yatırımları için ihale süreçlerini başlattık. 7 milyon metreküp toprak hareketinin olacağı bu inşaatımızı, yaklaşık bir yıl gibi kısa sürede tamamlamış olacağız. İlk etapta yer alan 70 yatırımcıyla 7 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. 5 yıl içinde de tüm fazların tamamlanmasıyla birlikte 245 hektarlık bir alanda, en az 100 yatırımcıyla 10 bin kişiye yeni iş olanakları sağlayacak modern ve görkemli bir üretim üssü haline geleceğiz." diye konuştu.

Balta, tohumdan paketlemeye kadar gıda üretim zincirinin tüm halkalarını tamamlayarak uygun maliyetli, yüksek katma değerli, güvenli gıda, bitkisel kozmetik ve bitkisel ilaç ürünlerinin üretiminin yapılacağı TÜİOSB'nin 300 milyon dolarlık yatırımla ülke ekonomisine kazandırılacağını kaydetti.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kızıltan da TÜİOSB'nin, kentteki ilk ve tek ihtisas organize sanayi bölgesi olduğunu aktararak hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin temeli atıldı - Son Dakika


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