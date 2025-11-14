Mersin ve Ankara Arasında Kardeş Kent Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Mersin ve Ankara Arasında Kardeş Kent Protokolü İmzalandı

14.11.2025 09:56
Mersin Kent Konseyi ve Ankara Kent Konseyi, karşılıklı iş birliği ve tecrübe paylaşımı için protokol imzaladı. İki kent, sivil toplum, sağlık, eğitim ve kültür alanlarında ortak projeler gerçekleştirecek.

İmzalanan protokol ile Mersin ve Ankara kent konseyleri; sivil toplum, kadın, çocuk, gençlik, engelliler, sağlık, eğitim, kültür, sanat, kent, afet, yerel ekonomi, gıda, teknoloji ve ekoloji alanlarında uzman değişim programları; toplantı, seminer ve kampanyalar ile çeşitli projeler gerçekleştireceklerini taahhüt etti.

"Amacımız, kentler arasındaki iş birliklerini güçlendirmek"

Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç, Kent Konseyi'nin ulusal ölçekte gerçekleştirdiği çalışmaları yaygınlaştırmak ve kentler arası iş birliğini güçlendirmek adına Ankara Kent Konseyi ile imzalanan protokol kapsamında, 2 kentin karşılıklı tecrübe paylaşımı ile çalışmalar yürüteceklerini kaydetti. Daha önce Hatay Kent Konseyi ile imzalanan 'Kardeş Kent Konseyi' protokolünün Türkiye'de ilk olduğunu ve örnek teşkil ettiğini hatırlatan Girgeç, "Ankara Kent Konseyi ile birlikte yapacağımız faaliyetlerde, komisyon çalışmalarında ve diğer etkinliklerde birlikte hareket etme, birbirimizi destekleme ve örnek olma anlamında bir protokol imzaladık. İmzaladığımız protokol ile amacımız, Mersin Kent Konseyi ve Ankara Kent Konseyi'nin ulusal ölçekte daha etkin ve daha güzel projelere imza atmak için beraber hareket etme konusunda bir duruş sergilemeleri" diye konuştu.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kent konseylerine yapmış olduğu destek ve katkıları paylaşmak istiyoruz"

Hatay ve Ankara'nın ardından başka şehirlerle de 'Kardeş Kent Konseyi' görüşmelerinin devam edeceğini kaydeden Girgeç, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kent konseylerine yapmış olduğu destekleri ve katkıları paylaşmak istiyoruz. Örneğin, bir 'Kent Konseyi Şube Müdürlüğü' Türkiye'de yalnızca 2-3 belediyede var. Mersin Büyükşehir Belediyesi de bunlardan biri. Tüm çalışmalarımızı daha etkin kılmak ve bu örnekleri ulusala yaymak için, bu tür protokollerin imzalanmasını önemsiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

