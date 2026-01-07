Mert Günok Beşiktaş'a Veda Etti

Beşiktaş ile yolları ayrılan milli kaleci Mert Günok, veda mesajı yayımladı.

Deneyimli file bekçisi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"15 Ağustos 2021. Beşiktaş'a imza attığım ilk gün. Yüzlerce antrenman, onlarca maç, galibiyetler, mağlubiyetler, sakatlıklar, geri dönüşler, şanslar, şanssızlıklar... Bir kalecinin yaşayabileceği her duyguyu yaşadım. Beşiktaş için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu formayla 100'ün üzerinde maça çıktım; bir an bile bu camianın kültürüne, tarihine leke sürdürmedim. Sevgili Beşiktaş camiası ve bu kulübün üzerimde emeği olan tüm çalışanları; her yolculuğun bir sonu var. Bana bugüne kadar verdiğiniz tüm destek için çok teşekkürler. Hoşçakalın."