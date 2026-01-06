Mert Günok, Beşiktaş\'tan Ayrıldı

Beşiktaş'ta bir süre önce kadro dışı bırakılan tecrübeli file bekçisi Mert Günok ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş'ta bir dönem sona erdi. 2021-2022 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı terleten 36 yaşındaki kaleci Mert Günok ile yollar ayrıldı. Bir süre önce kadro dışı bırakılan Günok için siyah-beyazlıların sitesinden yapılan açıklamada, "2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Mert Günok; Süper Lig, Avrupa kupaları, Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere toplam 130 maçta Beşiktaş'ın kalesini korudu. Milli eldiven, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında Süper Kupa, 2023-2024 sezonunda da Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. - İSTANBUL