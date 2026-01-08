Mert Günok Fenerbahçe'ye Döndü - Son Dakika
Mert Günok Fenerbahçe'ye Döndü

08.01.2026 18:55
Fenerbahçe, eski oyuncusu Mert Günok ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Taraftar sevindi.

Fenerbahçe, alt yapısında yetişen ve uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giyen Mert Günok'u yeniden kadrosuna kattı. Milli kaleci kendisini 2.5 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Futbol Şubeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktör Devin Özek de yer aldı.

Ertan Torunoğulları: "Mert'in geri dönmesi hepimizi çok sevindirdi"

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Futbol Şubeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "Mert, camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Camiamızın bir çocuğu. 10 yaşında Fenerbahçemize geldi. 15 yıl görev aldı. Küçük bir ayrılıktan sonra yuvaya dönmesi, hepimizi sevindirdi. Mert, hocamızın da çok istediği ve beğendiği bir kaleciydi. Mert kaleci ve artı Samandıra'da bir ağabey. İnşallah şampiyon olacağız ve bunda Mert'in de çok büyük katkısı olacak. Transfer dönemi 6 Şubat'a kadar devam ediyor. Çizdiğimiz yolda transferlerimize devam ediyoruz. Başkanımızın da söylediği gibi sahada mücadele eden ve tekmeye kafa koyan oyuncuları istiyoruz. Öyle bir takım kuracağız, demiştik. Guendouzi sağlık kontrolünden geçiyor. Başkanımızın söylediği tipte bir oyuncu. Sahadaki mücadelesini hep birlikte göreceğiz. Taraftarlarımız rahat olsunlar. Çizdiğimiz yolda, başkanımızın direktifinde ilerliyoruz. Bundan sonra da belki bir iki transferimiz daha olacak. İnşallah hep birlikte mayısta şampiyon olacağız" dedi.

Sportif Direktör Devin Özek ise "Mert ailemize hoş geldin. Çok seviniyoruz. İnşallah başarılı seneler geçireceğiz" diye konuştu.

Mert Günok: "Tekrardan bu formayı giyeceğim için çok mutluyum"

Tekrardan yuvasına dönmesiyle ilgili sözlerine başlayan Mert Günok, "Buraya tekrardan geri döndüğüm için çok duygusalım. İlk anlardan itibaren duygu dolu anlar yaşadım. Normalde doğaçlama olarak röportaj yaparken çok zorlanmam ama bugün yapacağım bütün röportajlarda zorlanacak gibi duruyorum" dedi.

Forma numarası hakkında Mert Günok, "34 numaralı formayla birçok başarı yaşadım. O yüzden yine 34 numarayı giymek istedim. Bu numaranın uğuruna ve sezonun sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Onların desteğini gerçekten arkamda hissediyorum"

Son olarak taraftarlarımıza mesaj gönderen tecrübeli kaleci, "Taraftarlarımız bana çok güzel mesajlar gönderiyorlar. Onların desteğini gerçekten arkamda hissediyorum. Ben hep Kadıköy'de yaşadım, büyüdüm. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bile beni ne zaman görseler beni ne kadar çok sevdiklerini ve yeniden Fenerbahçe'de görmek istediklerini söylemişlerdir. Tekrardan bu duyguyu yaşayacağım ve bu formayı giyeceğim için çok mutluyum" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

