Futbol

Mert Günok'tan duygusal veda

07.01.2026 23:17
Beşiktaş ile yollarını ayıran kaleci Mert Günok, yayımladığı veda mesajıyla siyah-beyazlı camiaya teşekkür etti. Tecrübeli kaleci, açıklamasında ''Sevgili Beşiktaş camiası ve bu kulübün üzerimde emeği olan tüm çalışanları; her yolculuğun bir sonu var. Bana bu güne kadar verdiğiniz tüm destek için çok teşekkürler. Hoşça kalın.'' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden 36 yaşındaki file bekçisi Mert Günok, sanal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.

''BEŞİKTAŞ İÇİN EN İYİSİNİ YAPTIM''

Beşiktaş formasıyla yaşadığı süreci değerlendiren Günok, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Ağustos 2021. Beşiktaş'a imza attığım ilk gün... Yüzlerce antrenman, onlarca maç, galibiyetler, mağlubiyetler, sakatlıklar, geri dönüşler, şanslar, şanssızlıklar... Bir kalecinin yaşayabileceği her duyguyu yaşadım. Beşiktaş için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu formayla 100'ün üzerinde maça çıktım; bir an bile bu camianın kültürüne, tarihine leke sürdürmedim. Sevgili Beşiktaş camiası ve bu kulübün üzerimde emeği olan tüm çalışanları; her yolculuğun bir sonu var. Bana bu güne kadar verdiğiniz tüm destek için çok teşekkürler. Hoşça kalın."

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş kariyerinde 130 resmi maça çıkan milli eldiven, bu karşılaşmalarda kalesinde 153 gol gördü. Yıldız isim, 38 maçta da kalesini gole kapattı.

