Merve Boluğur 132 bin TL tazminat kazandı

Dava dilekçesinde, "Sözleşmeye göre Merve Boluğur'a bölüm başı 45 bin lira ödenecekti. 'İçimdeki Fırtına' dizisi, 6 bölüm yayınlandıktan sonra yayından kaldırılınca davalı yapım şirketi de 5 ve 6'ncı bölümlerle ilgili oyuncuya parasını ödememiştir" dedi. Davayı kabul eden mahkeme, film şirketinin Merve Boluğur'a icra inkar tazminatıyla birlikte 132 bin 300 lira ödemesine karar verdi.







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