Merve Boluğur 132 bin TL tazminat kazandı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Merve Boluğur 132 bin TL tazminat kazandı - Son Dakika Magazin

Merve Boluğur 132 bin TL tazminat kazandı

6 saat önce

Dava dilekçesinde, "Sözleşmeye göre Merve Boluğur'a bölüm başı 45 bin lira ödenecekti.

Merve Boluğur 132 bin TL tazminat kazandı, System.String[]

Dava dilekçesinde, "Sözleşmeye göre Merve Boluğur'a bölüm başı 45 bin lira ödenecekti. 'İçimdeki Fırtına' dizisi, 6 bölüm yayınlandıktan sonra yayından kaldırılınca davalı yapım şirketi de 5 ve 6'ncı bölümlerle ilgili oyuncuya parasını ödememiştir" dedi. Davayı kabul eden mahkeme, film şirketinin Merve Boluğur'a icra inkar tazminatıyla birlikte 132 bin 300 lira ödemesine karar verdi.



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Fırtına Dizisi, Merve Boluğur, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:49 
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YORUMLAR (1)


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