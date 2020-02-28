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Merve Boluğur 132 bin TL tazminat kazandı
6 saat önce
Dava dilekçesinde, "Sözleşmeye göre Merve Boluğur'a bölüm başı 45 bin lira ödenecekti.
Dava dilekçesinde, "Sözleşmeye göre Merve Boluğur'a bölüm başı 45 bin lira ödenecekti. 'İçimdeki Fırtına' dizisi, 6 bölüm yayınlandıktan sonra yayından kaldırılınca davalı yapım şirketi de 5 ve 6'ncı bölümlerle ilgili oyuncuya parasını ödememiştir" dedi. Davayı kabul eden mahkeme, film şirketinin Merve Boluğur'a icra inkar tazminatıyla birlikte 132 bin 300 lira ödemesine karar verdi.
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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:49
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