Merz'den ABD'ye Eleştiri: Avrupa Bağımsız Olmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Merz'den ABD'ye Eleştiri: Avrupa Bağımsız Olmalı

17.01.2026 03:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Merz, ABD'nin kurallara dayalı düzenden uzaklaştığını belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin en önemli müttefiki olan ABD'nin kurallara dayalı düzene sırt çevirdiğini gördüklerini söyledi.

Alman basınında yer alan haberlere göre Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı da olan Merz, Baden-Württemberg eyaletinin Heddesheim beldesinde partisinin düzenlediği bir etkinliğe katıldı.

Merz burada yaptığı konuşmada Avrupa'yı ABD'den bağımsız olmaya çağırarak, "Dünyadaki en önemli müttefikimizin, ki bu bugüne kadar ABD olmuştur, kurallara dayalı düzenden uzaklaştığını görüyoruz." dedi.

ABD politikasının gelişiminin, uluslararası hukuk yerine salt güç ve çıkar odaklı bir politikaya doğru yöneldiğini savunan Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirilebileceğini belirterek, "Ancak eleştirinin muhatabı buna tepki vermeyip yaptıklarını doğru buluyorsa, eleştirinin ne faydası var?" ifadesini kullandı.

Ancak bu durumda "kafanın kuma gömülmemesini" isteyen Merz, saygı görmek için Almanya'nın kendi çıkarlarını gözetmeyi öğrenmesi gerektiğini belirtti.

Merz, ülkede insanların daha uzun ve daha fazla çalışılmasını talep ederek sanayinin temelinin korunması gerektiğini, aksi takdirde sorunların çözülmeyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merz'den ABD'ye Eleştiri: Avrupa Bağımsız Olmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi

00:22
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
00:09
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
23:15
Suriye’den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
Suriye'den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
23:06
Atlas’ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
22:09
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 04:38:22. #7.11#
SON DAKİKA: Merz'den ABD'ye Eleştiri: Avrupa Bağımsız Olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.