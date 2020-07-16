Merzifon Belediye Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Merzifon Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Alp Kargı başkanlığında gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle meclis toplantı salonu yerine Akif Gülle Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı öncesi meclis üyelerinin ateşi ölçüldü.

Meclis üyelerinin toplantıda maske takıp, sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği gözlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Kargı, yürütülen çalışmalar hakkında üyeleri bilgilendirdi.

Salgın süresince Merzifon Belediyesi bütçesinden yaklaşık 1 milyon 46 bin 995 liralık yardım yapıldığını aktaran Kargı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara bu süreçte de yardım eli uzattıklarını söyledi.

Maske, tulum, dezenfekten dağıtımlarının devam ettiğini dile getiren Kargı, şunları kaydetti:

"Koronavirüs sürecinde belediye olarak halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden tüm imkanlarımızı seferber ettik. İlçe halkımıza, kamu görevlilerimize binlerce maske, siperlik, maske, tulum, dezenfekten dağıttık. Kronik hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız başta olmak üzere 3 bin 500 kuru gıda yardımı, 2 bin yaş sebze, meyve yardımında bulunduk. Dağıtımlar belediye personelimiz aracılığıyla hemşehrilerimizin adreslerine tutanak karşılığında teslim edildi."

Toplantıda daha sonra 13 gündem, 3 gündem dışı madde görüşülerek karara bağlandı.