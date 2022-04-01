Merzifon'da "E-Sınav" merkezi hizmete girdi - Son Dakika
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Merzifon'da "E-Sınav" merkezi hizmete girdi

01.04.2022 16:15
Merzifon'da "E-Sınav" merkezi hizmete girdi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda yapılacağı elektronik sınav (E-Sınav) merkezinin kurulumu yapılarak hizmete sunuldu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda yapılacağı elektronik sınav (E-Sınav) merkezinin kurulumu yapılarak hizmete sunuldu.

Namık Kemal Ortaokulu içindeki ek binada kurulumu tamamlanan E-Sınav merkezinin açılış törenine, Kaymakam Ali Güldoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ve davetliler katıldı.

Kaymakam Güldoğan, burada yaptığı konuşma, E-Sınav merkezinin Merzifon ve bölge halkına hizmet vereceğini söyledi.

Merkezin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Güldoğan, "Açılan sınav merkezi ilçemiz başta olmak üzere, bölgemizdeki diğer ilçelere de hizmet verecek. Merkezimizde, motorlu taşıt sürücüleri kursu sınavları, ustalık, kalfalık teorik sınavları, amatör telsizcilik sınavları yapılabilecek. İlerleyen süreçte açık lise ve açık ortaokul sınavları da yapılabilecek. Hemşehrilerimiz sınava girmek için ilçe dışına çıkmak zorunda kalmayacak. Sınav merkezinin ilçemize kazandırılmasına katkı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığına ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından E-Sınav merkezinin açılış kurdelesi kesildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merzifon'da 'E-Sınav' merkezi hizmete girdi - Son Dakika


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