Merzifon'da Eğitim Kurumu Müdürleri Toplantısı yapıldı
Merzifon'da Eğitim Kurumu Müdürleri Toplantısı yapıldı

Merzifon\'da Eğitim Kurumu Müdürleri Toplantısı yapıldı
04.02.2026 13:19
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Şehit Abdülmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi değerlendirilirken, ikinci dönemde yürütülecek faaliyetler, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar ve okul temelli planlamalar ele alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, toplantıda yaptığı konuşmada, ortak hedefler doğrultusunda etkili ve verimli bir eğitim dönemi için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Toplantıda mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimi, sportif ve sosyal faaliyetler de görüşüldü.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Haberler, Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

13:18
12:57
12:24
12:10
11:47
11:46
