Merzifon'da mahalle güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika

Merzifon'da mahalle güvenliği toplantısı yapıldı

20.01.2021 15:23
Merzifon'da mahalle güvenliği toplantısı yapıldı, System.String[]

Merzifon Kaymakamlığı tarafından mahalle güvenliği toplantısı düzenlendi.

Merzifon Kaymakamlığı tarafından mahalle güvenliği toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Gürkan Demirkale'nin başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki asayiş ve güvenlik konuları görüşüldü.

Demirkale, yaptığı açıklamada, güvenlik toplantısının her ay düzenli olarak yapıldığını belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliği, huzurunu sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Merzifon'un huzurlu ve güvenli bir ilçe olduğunu aktaran Demirkale, "Vatandaşlarımızın sorunlarını, önerilerini muhtarlarımız aracılığıyla dinlemek amacıyla her ay mahalle güveliği toplantısı düzenliyoruz. Toplantılarımızda sorunları ilgililerine aktararak çözümü noktasında neler yapılabileceğini masaya yatırıyoruz. Önceliğimiz muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın devletimizin hizmetlerinden en kısa sürede yararlanmalarını sağlamak." diye konuştu.

Toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ile mahalle denetim ekipleri konusunda muhtarlara bilgilendirme de yapıldı.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, daire müdürleri, mahalle muhtarları katıldı.

Gürkan Demirkale, Kaymakamlık, Hisarcık, Merzifon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merzifon'da mahalle güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika


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